РИАМО - 9 июн. Автоюрист Дмитрий Славнов подчеркнул, что водители могут сэкономить на оформлении ОСАГО, если будут покупать полис через брокеров, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт также рекомендует при оформлении полиса обратить внимание на коэффициент бонус-малус (КБМ), потому что именно он подтверждает вождение машины без ДТП. А такому автолюбителю страховые компании дают скидку на ОСАГО.

«Это важно, потому что, переходя от одной страховой компании к другой, скидка может потеряться. Кто-то пишет КБМ, кто-то нет», — отметил Славнов.

По его словам, страховые брокеры просчитают стоимость полиса, при этом проводя анализ предложений и условий страхования сразу в нескольких фирмах.

Славнов добавил, что в погоне за экономией на ОСАГО водителям не стоит забывать о мошенниках.

Специалист подчеркнул, что оформлять полис следует только в проверенной и надежной компании.