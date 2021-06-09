РИАМО - 9 июн. С начала текущего года земельные инспекторы Раменского городского округа осмотрели порядка 1,9 тыс. участков с целью выявить на них нарушения, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Рабочая встреча по вопросам использования земель и выявлению нарушений прошла в округе, там проверили работу инспекторов по таким направлениям, как выявление недвижимости без регистрации, нецелевое использование личных земельных участков для получения прибыли и нецелевое использование земель.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин ранее отмечал, что законом определено использование земли по ее целевому назначению, которое определяется видом разрешенного использования земли (ВРИ) и уплата соответствующего налога.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова рассказала, что с начала года в Раменском округе осмотрены 1980 земельных участков для выявления коммерческого использования, материалы по выявленным нарушениям направлены в Федеральную налоговую службу. В плане еще 4,7 тыс. участков, которые необходимо осмотреть.

«С начала года земельные инспекторы Раменского округа осмотрели порядка 1,2 тыс. земельных участков, на которых, по данным аэрофотосъемки, присутствуют объекты без регистрации. Зафиксировано 1870 объектов недвижимости, которые проверит рабочая группа на наличие зарегистрированных прав», - добавила министр.

По ее словам, в случае выявления незарегистрированной недвижимости, рабочая группа направит собственникам подробную инструкцию по упрощенной регистрации строений.