РИАМО - 9 июн. С начала текущего года земельные инспекторы Раменского городского округа осмотрели порядка 1,9 тыс. участков с целью выявить на них нарушения, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Рабочая встреча по вопросам использования земель и выявлению нарушений прошла в округе, там проверили работу инспекторов по таким направлениям, как выявление недвижимости без регистрации, нецелевое использование личных земельных участков для получения прибыли и нецелевое использование земель.
Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин ранее отмечал, что законом определено использование земли по ее целевому назначению, которое определяется видом разрешенного использования земли (ВРИ) и уплата соответствующего налога.
Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова рассказала, что с начала года в Раменском округе осмотрены 1980 земельных участков для выявления коммерческого использования, материалы по выявленным нарушениям направлены в Федеральную налоговую службу. В плане еще 4,7 тыс. участков, которые необходимо осмотреть.
По ее словам, в случае выявления незарегистрированной недвижимости, рабочая группа направит собственникам подробную инструкцию по упрощенной регистрации строений.
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