РИАМО - 9 июн. Российская дорожная инфраструктура не готова к тому, чтобы понизить максимальную скорость движения транспорта в городах до 30 км/ч, сообщает Газета.ru.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин сказал, что ограничить скорость движения на российских дорогах до 30 км/ч можно, однако делать это надо с умом.

«У нас же не та дорожная инфраструктура, как в Европе: в Москве много всего настроено, много знаков, путаница. Если ввести 30 км/ч, город вообще встанет. Стройте подземные переходы для пешеходов, не надо доходить до абсурда», – сказал депутат Госдумы, член комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Он добавил, что для создания безопасной дорожной инфраструктуры есть много эффективных инструментов.

Так, по словам Лысакова, в местах, где скорость нужно снизить, можно поставить дорожный знак, а не менять это федеральными законами.

«Есть менять это федеральными законами, человек будет все время путаться, думать, смотреть на спидометр, а не на дорогу, у нас от этого будет больше жертв», – подчеркнул Лысаков.

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