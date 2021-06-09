РИАМО - 9 июн. Российская дорожная инфраструктура не готова к тому, чтобы понизить максимальную скорость движения транспорта в городах до 30 км/ч, сообщает Газета.ru.
Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин сказал, что ограничить скорость движения на российских дорогах до 30 км/ч можно, однако делать это надо с умом.
Он добавил, что для создания безопасной дорожной инфраструктуры есть много эффективных инструментов.
Так, по словам Лысакова, в местах, где скорость нужно снизить, можно поставить дорожный знак, а не менять это федеральными законами.
«Есть менять это федеральными законами, человек будет все время путаться, думать, смотреть на спидометр, а не на дорогу, у нас от этого будет больше жертв», – подчеркнул Лысаков.
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