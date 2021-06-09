РИАМО - 9 июн. Басманный районный суд Москвы продлил запрет определенных действий журналистам DOXA до 14 сентября, им нельзя выходить из дома по ночам и пользоваться интернетом. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о Владимире Метелкине, Наталии Тышкевич, Алле Гутниковой и Армене Арамяне. По данным СМИ, журналистов DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность.

В апреле Басманный суд Москвы избрал для фигурантов дела меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В частности, им запретили выходить за пределы жилого помещения с 00:00 до 23:59, общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного дела, писать и получать письма, а еще пользоваться любыми средствами связи и интернетом, кроме экстренных случаев.