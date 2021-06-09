РИАМО - 9 июн. С начала сезона в Подмосковье отремонтировали 33% дорог от общего объема работы, запланированной на этот год, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, укладка покрытия завершена на 529 дорогах длиной более 350 км, включая более 110 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», отремонтировано 470 муниципальных дорог длиной свыше 240 км.

«В этом году ремонтные работы начались в середине апреля и по сравнению с предыдущей ремонтной кампанией, идут с опережением темпов. <...> Полностью завершить ремонт дорог в Подмосковье планируется к сентябрю», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Дороги ремонтируют в 62 городских округах Подмосковья. 8 региональных дорог уже отремонтировали в городском округе Егорьевск, 6 - в Одинцовском округе, 4 - в Можайском округе, по 3 - в Подольске и Волоколамском округе.

В Егорьевске отремонтировали съезды Ширяевской развязки и участок дороги Михали – Юрцово - Русаки. Трассу выбрали жители в ходе голосования на портале «Добродел».

На всех участках трасс положили новое асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины. Сейчас качество работ и материалов проверяет независимая дорожная лаборатория. После положительного заключения на них нанесут разметку.

В Можайском округе покрытие заменили на двух участках высокоинтенсивного Можайского шоссе, в черте города отремонтировали улицу Переслав-Хмельницкого.

В Жуковском заменили покрытие на улице Мичурина. Ежедневно по ней проезжает более 6 тыс. машин. В Волоколамском округе отремонтировали участок трассы Осташево – Лукино.

В 2021 году в Подмосковье планируют отремонтировать более 1,6 тыс. участков дорог длиной свыше 1,5 тыс. км. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» обновят покрытие на более чем 180 региональных дорогах длиной свыше 700 км.

Изучить программу ремонта дорог и оценить качество работ можно на портале «Добродел».

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