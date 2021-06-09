РИАМО - 9 июн. Дмитровский городской суд не стал удовлетворять жалобу собственника земель в Клину, которого оштрафовало Минэкологии Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Вины собственника, по словам представителей ответчика, в этом нет из-за того, что земля арендовалась местной компанией, а преимущественное количество отходов были засыпаны землей и не видны.
В связи с тем, что собственник участка, согласно закону, должен следить за состоянием земель и не допускать порчи, доводы представителей ответчика показались суду несостоятельными.
Таким образом, решение в отношение собственника земель по улице Дурыманова остается без изменений.
Собственника оштрафовали после расследования, которое проводилось в связи с обращением администрации городского округа.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии