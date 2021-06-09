РИАМО - 9 июн. Дмитровский городской суд не стал удовлетворять жалобу собственника земель в Клину, которого оштрафовало Минэкологии Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«При осмотре территории выяснилось, что на участке размещены строительные и коммунальные отходы объемом более 3 тыс. куб. м. Местами высота навалов превышала 2 м, общая площадь размещения – почти 3 тыс. кв. м. Соответственно, гражданин был оштрафован за недосмотр за собственными землями», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Вины собственника, по словам представителей ответчика, в этом нет из-за того, что земля арендовалась местной компанией, а преимущественное количество отходов были засыпаны землей и не видны.

В связи с тем, что собственник участка, согласно закону, должен следить за состоянием земель и не допускать порчи, доводы представителей ответчика показались суду несостоятельными.

Таким образом, решение в отношение собственника земель по улице Дурыманова остается без изменений.

Собственника оштрафовали после расследования, которое проводилось в связи с обращением администрации городского округа.