РИАМО - 9 июн. Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что на портале госуслуг появится дополнительный сервис, который позволит россиянам получать социальные выплаты автоматически, это стало возможно благодаря цифровизации. Об этом сообщает Nation News.

По ее словам, прежде для получения любой выплаты нужно было собрать множество справок.

«Иногда это доходило до абсурда, когда на 24 услуги требовалось собрать 24 справки для получения пособия по безработице. Это ненормально», — сказала Бессараб.

Она отметила, что упрощение сервисов — представление государственных, муниципальных, региональных мер поддержки очень важно для граждан. Она напомнила, что бюрократия властвовала в секторе госвыплат еще 10 лет назад. На сегодняшний день эти процедуры значительно упростились.

«Сегодня межведомственное взаимодействие позволяет обмениваться информацией в электронном виде. Так, распорядители фондов получают данные о рождении ребенка в беззаявительном порядке», — уточнила Бессараб.

Она добавила, что также может быть начислено пособие по родовому сертификату, единовременные выплаты. Например, свыше 20 млн россиян получат выплаты к началу учебного года в августе.

Как оформить дополнительные выплаты на детей через Госуслуги>>