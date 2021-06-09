РИАМО - 9 июн. Директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин рассказал, что следует отказаться от практики ночных зарядок для продления срока службы аккумулятора смартфона. Об этом сообщает Газета.ru.

По его словам, неправильная зарядка вынуждает тратить людей больше денег на покупку новых гаджетов. Также это нарушает цикл утилизации опасных для природы батарейных блоков.

«Ситуация усугубляется в случае повышенной нагрузки на смартфон при 100% заряженной батарее. Аккумулятор избыточно нагревается, перегревает электронные компоненты устройства, а в случае отсутствия достаточного охлаждения возможно возгорание», — сказал Пятунин.

Эксперт предупреждает, что во время зарядки не стоит играть на смартфоне или использовать ресурсозатратные приложения, класть под подушку, заряжать на солнце и оставлять в машине в жаркий день.

Он отметил, что оптимальным уровнем заряда для использования смартфона является диапазон от 20 до 80% в температурном режиме от 0 до 70 градусов.

По его словам, чтобы продлить срок службы батареи, придется заряжать телефон до 100% и отключать. Оставлять его на всю ночь на проводе нельзя.