РИАМО - 9 июн. Результатом работы «Единой России» в сфере жилищной политики в течение последних 5 лет стали введение бессрочной приватизации жилья и значительное упрощение оформления прав на жилую недвижимость. Об этом сообщается на сайте ЕР.

В среду прошло совместное заседание Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия». В нем принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы активно способствовали увеличению сроков «дачной амнистии», которая действует с 2006 года. Те, кто не успел оформить права на свои дачи, в том числе из-за пандемии, могут спокойно сделать это в упрощенном порядке до 2026 года», – сказал председатель партии Дмитрий Медведев.

Работа партии также позволила продвинуться в решении одной из самых острых многолетних проблем – переселении людей из аварийного жилья.

«Тема очень сложная, очень затратная. Соответствующий закон позволил увеличить темп этой работы, создать новые рабочие места в строительной и смежных областях, придать импульс развитию региональной инфраструктуры. С помощью Фонда содействия реформированию ЖКХ на эти цели были выделены дополнительные средства», – отметил Медведев.

Он уточнил, что «Единая Россия» активно помогала обманутым дольщикам, сумела оградить многие семьи от мошеннических схем недобросовестных участников рынка недвижимости.

«По нашей инициативе принят закон, который гарантирует заключение договоров о долевом строительстве через специальные счета, где хранятся средства людей на приобретение жилья. Воспользоваться этими деньгами застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию», – напомнил председатель партии.