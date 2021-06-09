РИАМО - 9 июн. Партия «Единая Россия» реализовала комплекс мер, который направлен на улучшение демографической ситуации в стране, сообщается на сайте ЕР.

В среду прошло совместное заседание Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия». В нем принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Партия последовательно развивала программу маткапитала – действие программы продлено до 2026 года, значительно увеличена его сумма и расширены возможности использования.

Значительно расширился круг граждан, имеющих право на получение этих средств: в него включили женщин, родивших или усыновивших первого ребенка с 1 января 2020 года, а также мужчин – единственных усыновителей первого ребенка. Существенно сократился срок выдачи государственного сертификата на маткапитал.

«Эта программа оказалась востребованной и хорошо, что она продолжается», - подчеркнул Медведев.

Также важной мерой поддержки стало субсидирование ипотеки для многодетных семей, немало сделано для поддержки семей с детьми, чей доход сегодня невелик.

Еще одним значимым шагом стало увеличение в 2 раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан. Сейчас его сумма составляет около 6,5 тыс. рублей.

Кроме того, вырос максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска – почти до 13,5 тыс. рублей.