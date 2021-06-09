РИАМО - 9 июн. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что в пандемию партия в отличие от других политических сил не ушла на самоизоляцию, а направила все ресурсы на помощь людям. Об этом сообщается на сайте ЕР.

В среду прошло совместное заседание Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия». В нем принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пандемию партия организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований и членских взносов.

«Более 500 млн рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты, особенно в тот период, когда государство только «осваивалось в новой роли», когда не хватало многого. Там были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период в прошлом году», – сказал Медведев.

Он напомнил, что в ходе благотворительной акции «Помоги учиться дома» было собрано свыше 500 тыс. компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

По его словам, усилиями ЕР в начале пандемии коронавируса в каждом регионе страны появились волонтерские центры, поддержку смогли получать жители самых отдаленных территорий.

Он также поблагодарил партию и всех добровольцев за работу в период пандемии.

«В самый сложный и ответственный период все действовали быстро, сплоченно, максимально эффективно и действительно проявляли искреннюю заботу», - заключил председатель партии.

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