РИАМО - 9 июн. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что у партии есть все необходимое, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами в предстоящих выборах, сообщается на сайте ЕР.
В среду прошло совместное заседание Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия». В нем принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что главным принципом работы партии является ответственность перед избирателями и обществом.
«Мы умеем воплощать в жизнь решения, которые стоят перед нашей страной, затрагивают интересы большинства людей, принимаются для них и вместе с ними», - отметил председатель партии.
Медведев поблагодарил коллег за профессионализм и ответственное отношение к законотворчеству, за то, что было реализовано в последние 5 лет.
Предвыборная программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году, выполнена, несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию Covid-19.
XX съезд партии пройдет 19 июня. На нем предстоит утвердить список депутатов в Госдуму, принять предвыборную программу, от которой во многом будет зависеть развитие страны в ближайшие 5 лет.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии