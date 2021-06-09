РИАМО - 9 июн. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что у партии есть все необходимое, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами в предстоящих выборах, сообщается на сайте ЕР.

В среду прошло совместное заседание Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия». В нем принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наши базовые ценности понятны и близки практически каждому: на практике это забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика, уважение к личности», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что главным принципом работы партии является ответственность перед избирателями и обществом.

«Мы умеем воплощать в жизнь решения, которые стоят перед нашей страной, затрагивают интересы большинства людей, принимаются для них и вместе с ними», - отметил председатель партии.

Медведев поблагодарил коллег за профессионализм и ответственное отношение к законотворчеству, за то, что было реализовано в последние 5 лет.

Предвыборная программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году, выполнена, несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию Covid-19.

XX съезд партии пройдет 19 июня. На нем предстоит утвердить список депутатов в Госдуму, принять предвыборную программу, от которой во многом будет зависеть развитие страны в ближайшие 5 лет.