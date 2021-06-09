РИАМО - 9 июн. Суд по интеллектуальным правам поддержал решение подмосковного УФАС России о нарушении ООО «Морозко» закона о защите конкуренции, фирма выпустила в продажу сходный с конкурентами товар, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» о признаках нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Морозко». Компания выпустила в продажу в Подмосковье несколько видов замороженных пельменей в черной упаковке, которые очень сильно схожи с продукцией и товарными знаками и имитирующими продукцию ООО «Щелковский МПК».

По итогам рассмотрения обращения региональным УФАС России вынесено решение о нарушении фирмой «Морозко» закона о защите конкуренции, выдано обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Суд по интеллектуальным правам отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного ведомства.