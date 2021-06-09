РИАМО - 9 июн. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухмесячного младенца на улице Смирновской, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«По данным следствия, днем 9 июня 2021 года в квартире, расположенной по улице Смирновской в городе Москве, наступила смерть 2-месячного мальчика, проживавшего вместе с матерью», — отметила Иванова.

Сейчас специалисты проводят комплекс следственных действий, который направлен на установление всех обстоятельств трагедии. По делу назначат и проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Расследование по уголовному делу продолжается. По данному факту также начала проверку прокуратура столицы.

Мать погибшего ребенка, по предварительным данным, злоупотребляет алкоголем. Также женщина воспитывает еще пятерых детей.