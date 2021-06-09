РИАМО - 9 июн. Третья смена экспозиции произошла на выставке Sovrisk #напотоке в парке «Зарядье», в рамках которых зрителям представили ранее не показанную работу художников Игоря и Екатерины Пестовых, а также работу Александры Суворовой, передает корреспондет РИАМО.

«В нынешний экспозиции, работа Дмитрия Аске осталась с прошлой выставки, а дальше две живописные работы Игоря и Екатерины Пестовых и Александры Суворовой — они новые. Обе работы — это премьеры. Это еще одна важная для нас вещь в этом проекте, показывать работы, которые либо только-только из мастерской художника, либо они уже какое-то время назад были написаны, но они еще не выставлялись», — сообщила РИАМО заместитель начальника отдела выставочных проектов парка «Зарядье» Ирина Осипова.

Новая работа художников Пестовых называется «From America with Love». По словам самих художников, она как бы высмеивает восхищение западной культурой.

Работа Александры Суворовой, также известной как Барокко Анархист, называется «Эдем. Бессмертие» из серии «Пост-пандемическое общество». Работа выполнена в системе многослойной живописи.

«Этот проект долгосрочный. Идти он будет, скорее всего, весь этот год, и называется он Sovrisk #напотоке. Его задача заключается в том, чтобы показать как можно больше разных современных авторов. Мы часто меняем экспозицию и берем у авторов по одной работе, за счет чего показываем художественный процесс. Показать, что есть разные распадения, разные имена, разные варианты выражения своих идей у современных художников», — сказала Осипова.

Она отметила, что возможность взглянуть на выставленные на данный момент работы будет у всех желающих с 10 по 27 июня. После этого экспозицию снова сменят.

Первая выставка проекта SOVRISK #напотоке в Подземном музее открылась 30 апреля и продлилась до 16 мая. В нее вошли «Исследования старых мастеров. Веласкес. Композиция 13» Александра Жерноклюева, UserPic Аристарха Чернышева и «Горностай» Виктории Вейсбрут.

Вторая выставка открылась для посетителей 20 мая и продлилась до 6 июня. В этот период зрители могли увидеть две новые работы «Министерство инсоляционной поддержки» Димы Ребуса и «Безмолвный проводник» Дмитрия Аске.

Согласно концепции выставки зрители получают возможность голосовать за понравившиеся произведения искусства. Работа, которая набирает наибольшее количество голосов, остается на выставке в числе следущей экспозиции.

Более того, частью экспозиции, не выставляемой на голосование, стал российский NFT-арт – видео трех художников, загруженное на блокчейн-платформы.

Так экспозиция обновляется каждые две недели и по сути без остановки знакомит гостей парка с современными мастерами и их произведениями.

Посетить экспозицию может каждый желающий. Выставка проходит в Подземном музее в парке «Зарядье». Стоимость билета составляет 100 рублей.