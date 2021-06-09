РИАМО - 9 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным решение подмосковного УФАС России по жалобе ООО «Компания Блоссом» на нарушения на торгах на поставку картриджей в Реутове, ее признали необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее фирма пожаловалась в управление на бездействие администрации городского округа Реутов и комитета по организации закупок муниципалитета во время поиска поставщика картриджей, который определялся через электронный аукцион.

Жалоба фирмы была признана необоснованной. Компания не согласилась с этим и обратилась в суд.

Суд отказал фирме в удовлетворении требований. Решение регионального антимонопольного ведомства признано законным.