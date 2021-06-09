РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В УМВД России по городскому округу Подольск состоялось оперативное совещание, где подвели итоги работы за 5 месяцев текущего года, на нем наградили отличившихся, сообщила пресс-служба управления.

Перед началом совещания начальник управления, полковник полиции Артур Озеров наградил сотрудников, удостоенных медалей МВД России «За доблесть в службе», нагрудного знака МВД России «За отличную службу», почетных грамот ГУ МВД России по Московской области «За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности».

В ходе заседания оперативники также определили задачи на предстоящий период.