РИАМО - 9 июн. Начиная с 18 часов поступают массовые жалобы о сбое в работе ряда сервисов компании «Яндекса», сообщается на сайте downdetector.ru.

По данным СМИ, не работают приложения «Яндекс.Еды», «Яндекс.Такси» и Uber.

Компания предоставляет пользователям целый перечень сервисов: «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Маркет», поиск по блогам, «Народ.ру», «Яндекс.Пробки», почта Яндекса, «Яндекс.Новости», такси «Яндекс GO». Где именно наблюдаются сбои, не уточняется.

Недавно в «Яндекс.Электричках» появилась возможность покупать билеты на пригородные поезда ЦППК.