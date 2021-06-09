РИАМО - 9 июн. Сотрудник Росгвардии помог 11-летнему мальчику вернуться к родителям, он заблудился в лесу недалеко от п. Решетниково городского округа Клин, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве.

Росгвардеец увидел ребенка вечером во время пробежки. Взрослых рядом с ребенком, который был одет в деловой костюм, не было. В связи с этим сотрудник расспросил мальчика, что он делает в лесу.

Выяснилось, что родители мальчика отправили его к родственникам в Подмосковье из Твери на электричке, однако ребенок вышел не на той остановке, пошел через лес и заблудился. Из-за проблем со связью мальчик не смог связаться с родственниками.

Росгвардеец уведомил о случившемся тверской отдел полиции. Он сообщил, что ребенок в безопасности и связался с его родителями. Позже ребенка передали родителям.