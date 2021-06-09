РИАМО - 9 июн. Суд приговорил Антона Бережного, который убил гомосексуалиста у Курского вокзала в Москве, к 9 годам лишения свободы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Установлено, что летом 2019 года он напал с ножом на двоих мужчин рядом с Курским вокзалом якобы из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из них позже погиб.

В феврале 2020 года убийцу оправдал суд присяжных, но решение отменили из-за общественного резонанса.

Во время заседания 1 июня 2021 года Бережной сбежал из зала суда и его объявили в розыск. Через три дня его задержали.