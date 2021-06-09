РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. Расходы бюджета городского округа Мытищи в 2020 году составили 11 млрд 563 млн рублей, сообщила начальник финансового управления администрации округа Ольга Гренц.

9 июня в Мытищах прошли публичные слушания по отчету исполнения бюджета за 2020 год.

«Расходы бюджета городского округа Мытищи за 2020 год составили 11 млрд 563 млн рублей, из них наибольший удельный вес — более 6 млрд, или 58,2%, занимают расходы на образование, общегосударственные вопросы составили 11,6%, расходы сферы ЖКХ — 10,2%», — сказала Гренц.

Она отметила, что доходы бюджета Мытищ в 2020 году составили 11 млрд 650 млн рублей. 55,5% в общем объеме доходов бюджета округа заняли собственные — налоговые и неналоговые доходы, которые поступили в размере 6 млрд 469 млн рублей.

«Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов за отчетный период составили: земельный налог - 1 миллиард 854 миллиона рублей; налог на доходы физических лиц в сумме 1 млрд 788 млн рублей; налоги на совокупный доход - 1 млрд 259 млн рублей; доходы от использования имущества в размере 799 млн рублей», — уточнила Гренц.