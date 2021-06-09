РИАМО - 9 июн. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова совместно с гендиректором АНО «Россия – страна возможностей» Алексеем Комиссаровым и главой Солнечногорска Виктором Родионовым дала старт второму потоку образовательной программы «Звездный путь». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Занятия будут проходить в мастерской управления «Сенеж». Тема полугодовой программы: «Лидерство для развития городов». 300 участников в составе 30 команд займутся разработкой проектов по развитию Солнечногорска. Лучшие идеи будут реализованы.

«Программа «Звездный путь» – это часть той поддержки, которую мы оказываем вам уже после завершения всех испытаний, соревнований и оценки. Чтобы вы могли не прерывать свой образовательный процесс, и у вас всегда была возможность непрерывно развиваться, заводить новые знакомства, советоваться с экспертами и наставниками», - сказал Комиссаров.

Он добавил, что программа отличается большим акцентом на практической составляющей.

«Опыт и знания, компетенции и идеи, экспертные мнения, которые вы получите в эти полгода, будут полезны, например, для развития городской среды и пространств, в частности, создания местных сообществ на территории подмосковного Солнечногорска, где и находится наш «Сенеж», - отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей».

Образовательная программа «Звездный путь» стартовала в 2020 году, она является частью работы по поддержке и продвижению победителей и финалистов проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Лидер - только тот, кто способен меняться быстро, чуть быстрее, чем наш динамичный мир, он - тот, кто идет на шаг вперед. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев говорит, что все проблемы существуют по двум причинам: от отсутствия общения или от неправильного общения. Поэтому перемены внутри себя и, конечно, умение общаться - это все очень важно. Программы, которые преподаются в «Сенеже», настроены на изменения, здесь очень много прикладных знаний», - сказала Виртуозова.

Родионов отметил, что команда администрации окажет участникам всю необходимую поддержку для реализации лучших проектов.

«Мы открыты, готовы взаимодействовать и полностью погрузить участников в жизнь городского округа, показать, чем живет Солнечногорск. Ждем интересных проектов», - уточнил он.