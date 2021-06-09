РИАМО - 9 июн. В Москве в среду вечером загруженность дорог достигла 8 баллов из 10 возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, Котельнической, Кремлевской набережных, Тверском бульваре, улицах Большой Бронной, 1-й Брестской и других.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением на северо-востоке, западе и востоке мегаполиса.

К 20 часам загруженность городских дорог снизится до 6 баллов, к 21 часу - до 4 баллов.