РИАМО - 9 июн. Прокурорская проверка проводится после обнаружения тела двухмесячного ребенка в квартире на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, в среду мать ребенка вызвала скорую помощь младенцу в квартиру на ул. Смирновской. Медики обнаружили его тело.

Женщина, по предварительным данным, злоупотребляет алкоголем. Также она воспитывает еще пятерых детей.

Лефортовской межрайонной прокуратуре предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних и родительских обязанностей.

На месте ЧП работает прокурор Зафар Махмудов. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.