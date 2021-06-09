РИАМО - 9 июн. Теплая сухая погода с 30-градусной жарой прогнозируется в Москве во второй половине текущего месяца, сообщает «Вечерняя Москва».

«Погода вполне порадует. Но начиная с понедельника, в последний день длинных выходных, вновь возрастет вероятность грозовых дождей, которые на следующей неделе собьют дневную температуру до плюс 18-20 градусов», - сказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Температуру третьей декады месяца определят теплые воздушные массы, которые придут в город с южными ветрами. Именно тогда и прогнозируется 30-градусная жара.

В ближайшие дни в мегаполисе будут идти дожди с грозами и градом. Но похолодания не прогнозируется: дневная температура будет в районе плюс 20-25 градусов.

По предварительным прогнозам, в ближайшие пять дней в столице температура будет в пределах климатической нормы.