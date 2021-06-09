РИАМО - 9 июн. Выдано разрешение на строительство производства противопожарных штор и промышленных ворот, а также комплекса для пляжных видов спорта в подмосковной Коломне, на предприятиях появится 45 рабочих мест в сумме, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«Строительство двух объектов позволит создать 45 рабочих мест в Коломенском городском округе. Оба проекта сопровождают персональные менеджеры центра содействия строительству», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В городе Коломна на Октябрьской улице планируют сделать надстройку к существующему производственному зданию, где делают противопожарные шторы и промышленные ворота. Общая площадь объекта увеличится до 1077,9 кв м. Строительство ведет ООО «Противопожарные системы». В объект инвестируют 3,1 млн рублей. Тут появится 40 новых рабочих мест.

Спортивный комплекс для занятий пляжными видами спорта площадью 1053,6 кв м планируют построить на улице Подлипки-6. В комплексе будут работать круглогодичные секции по пляжному футболу, теннису и волейболу для детей и взрослых. Будет создано 5 рабочих рабочих мест. Застройкой занимается индивидуальный предприниматель. На реализацию проекта планируют потратить 30 млн рублей.