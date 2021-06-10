РИАМО - 10 июн. В городском округе Чехов находится усадьба Мелихово, где 7 лет провел писатель Антон Чехов. Здесь сохранился дом, где он написал пьесу «Чайка», а всего во время «Мелиховского сидения» знаменитый писатель создал 42 произведения.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, почему крестьяне в Мелихове не верили, что Чехов настоящий барин, зачем писатель променял столицу на провинцию, о его браке на расстоянии и друзьях, которые не давали ему спокойно работать.

1:05 — 7:05 - Почему Чехов сбежал из Москвы

7:06 — 8:53 - За что Чехова так любили женщины

8:54 — 12:11 - Что отец Чехова записывал в дневник

12:12 — 14:28 - Про дом, где была написана «Чайка»

14:29 — 16:10 - Как роман с актрисой перерос в брак по переписке

16:11 — 18:10 - Наивный двор и аллея любви

18:11 — 19:47 - Почему перед смертью Чехов просил шампанского

19:48 — 22:16 - Чем заняться в усадьбе кроме экскурсий

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, Зарайск, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Марфино, Вяземы, Середниково, Захарово, Шахматово, Боблово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>