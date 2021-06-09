РИАМО - 9 июн. Столичные полицейские задержали одного из подозреваемых в краже 2 декоративных секциий с позолоченными элементами с Ваганьковского кладбища, ущерб составил 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

Грабители сбыли краденное в скупку, а после распорядились деньгами по своему усмотрению.

43-летнего москвича удалось задержать во время повторной попытки украсть элементы ограждения.

По словам задержанного, в настоящее время имущество стоимостью 75 тыс. рублей у злоумышленника изъято.

Уголовные дела возбуждены постатьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

На текущий момент полицейские пытаются установить и задержать соучастника задержанного, а также разыскивают похищенные ранее элементы ограждения.

Расследование уголовного дела продолжается.