РИАМО - 9 июн. Столичные полицейские задержали одного из подозреваемых в краже 2 декоративных секциий с позолоченными элементами с Ваганьковского кладбища, ущерб составил 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Грабители сбыли краденное в скупку, а после распорядились деньгами по своему усмотрению.
43-летнего москвича удалось задержать во время повторной попытки украсть элементы ограждения.
По словам задержанного, в настоящее время имущество стоимостью 75 тыс. рублей у злоумышленника изъято.
Уголовные дела возбуждены постатьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
На текущий момент полицейские пытаются установить и задержать соучастника задержанного, а также разыскивают похищенные ранее элементы ограждения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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