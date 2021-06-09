РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В подмосковных Люберцах 12 и 13 июня состоятся открытые турниры по шахматам среди детей и взрослых, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Приглашаем всех желающих поучаствовать в соревнованиях в шахматном клубе Дворца детского юношеского творчества. 12 июня здесь проведут блиц-турнир для взрослых, начало в 12:00. Детский рапид-турнир стартует 13 июня в 12:00 в культурном центре «Дом офицеров». Призеров отметят грамотами.

Регистрация участников по телефону: 8(906)790-66-17, Виктор Владимирович.

Адрес Дома офицеров: улица 3-е Почтовое отделение, строение 30, 2-й этаж, центральный шахматный клуб. Адрес шахматного клуба Дворца детского юношеского творчества: улица Мира, дом 19.