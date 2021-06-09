РИАМО - 9 июн. По данным опроса в соцсетях, 14% жителей Подмосковья не знают правил дорожного движения при катании на велосипедах и самокатах, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО замначальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«Мы провели опрос в социальных сетях по информированности людей о знании правил дорожного движения. <…> 14% опрошенных не знают о том, как безопасно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности», – сказал Кузнецов.

Он добавил, что участие в опросе приняли более 60 тыс. человек.

Кроме того, согласно материалам из его доклада, 85,6% респондентов не соблюдают ПДД при катании на велосипедах и самокатах на улицах и дорогах городов.