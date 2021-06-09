РИАМО - 9 июн. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка на спортплощадке на юге Москвы, где на мальчика упали футбольные ворота, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 30 мая на спортивной площадке в районе улицы Лестева. Футбольные ворота упали на малолетнего мальчика, после этого у него диагностировали черепно-мозговую травму.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – сказала Иванова.

Также пострадавшему ребенку после курса лечения будет назначена судебно-медицинская экспертиза.