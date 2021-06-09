РИАМО - 9 июн. С 12,5 тыс. до более чем 14 тыс. мест увеличат коечный фонд в Москве до конца недели в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что дополнительные койки планируется развернуть в действующих временных госпиталях и редерах. Кроме того, пациентов с коронавирусом станут принимать отдельные корпуса больниц имени Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого, а также одна из больниц РЖД.
Помимо прочего, по словам Раковой, в столице увеличиваются мощности по диагностике коронавируса на базе поликлиник.
Так, с 8 июня на базе поликлиник открыто 2 КТ-центра. Если этого будет недостаточно, в городе развернут дополнительные дополнительные КТ-центры.
Рост заболеваемости, согласно мнению эпидемиологов, стал следствием несоблюдения санитарно-эпидемиологических мер.
Заммэра добавила, что от коронавируса рекомендуется сделать прививку.
Кроме того, она попросила граждан соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, сократить контакты.
В настоящее время в столице проходит массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе московских поликлиник. Вакцинироваться без записи можно в общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, привиться от коронавируса можно в вузах мегаполиса.
Все пункты вакцинации можно найти по ссылке.
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