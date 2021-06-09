РИАМО - 9 июн. С 12,5 тыс. до более чем 14 тыс. мест увеличат коечный фонд в Москве до конца недели в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В течение этой недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем коечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с Covid-19. На сегодняшний день в борьбе с коронавирусом у нас задействовано 12,5 тыс. коек и в ближайшее время их количество будет увеличено до более 14 тыс. коек», — сказала Ракова.

Она добавила, что дополнительные койки планируется развернуть в действующих временных госпиталях и редерах. Кроме того, пациентов с коронавирусом станут принимать отдельные корпуса больниц имени Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого, а также одна из больниц РЖД.

Помимо прочего, по словам Раковой, в столице увеличиваются мощности по диагностике коронавируса на базе поликлиник.

Так, с 8 июня на базе поликлиник открыто 2 КТ-центра. Если этого будет недостаточно, в городе развернут дополнительные дополнительные КТ-центры.

Рост заболеваемости, согласно мнению эпидемиологов, стал следствием несоблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

Заммэра добавила, что от коронавируса рекомендуется сделать прививку.

Кроме того, она попросила граждан соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, сократить контакты.

В настоящее время в столице проходит массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе московских поликлиник. Вакцинироваться без записи можно в общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, привиться от коронавируса можно в вузах мегаполиса.

Все пункты вакцинации можно найти по ссылке.

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