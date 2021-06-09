РИАМО - 9 июн. Гостями ежегодного Пушкинского фестиваля, приуроченного к 222-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина, в усадьбах Одинцовского округа стали свыше 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В первый день фестиваля, 5 июня, праздничными площадками стали усадебный комплекс в Больших Вяземах и Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина. Для всех желающих был организован «Арт-пикник АСП»: цикл культурных мероприятий включал в себя выступления известных театральных коллективов и работу творческих площадок на открытом воздухе.

А 6 июня фестиваль продолжился в соседней усадьбе Захарово традиционными народными гуляниями.

Программа

сайт администрации Городского округа Одинцово

«Более 20 тыс. гостей посетили Пушкинский фестиваль за минувшие выходные. Насыщенная культурно-развлекательная программа стартовала в субботу в усадьбе Большие Вяземы и продолжилась в воскресенье в Захарове», - сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Он отметил, что для гостей работал литературный парк «Книга под открытым небом», прошел театрализованный обряд «Русская деревенская свадьба» с участием фольклорных коллективов, а также состоялись мастер-классы по изобразительному искусству и игре на русских народных инструментах.

День рождения Пушкина

По его словам, 6 июня на большой поляне в Захарове также с размахом отметили международный День русского языка. Он был приурочен ко дню рождения великого русского поэта, который по праву считается основоположником современного русского литературного языка.

«В усадьбе Захарово маленький Пушкин провел детство с 1805 по 1810 год. Здешние образы и люди позднее нашли отражение в его произведениях. Наш долг – беречь русский язык как одно из наших национальных богатств и достояний», - подчеркнул Иванов.

Арт-пикник

сайт администрации Городского округа Одинцово

Художественным руководителем арт-пикника в рамках первого дня фестиваля стал обладатель трех премий «Золотая маска», режиссер Алексей Франдетти. Первым на главной сцене был показан спектакль-сторителлинг «Повести Белкина» Московского областного государственного театра юного зрители.

Далее гости усадьбы увидели юмористический спектакль «Комедия о театре», который подготовила театральная группа «Заячий стон» с участием артистов театра «Ленком им. Марка Захарова».

Также в вечернюю программу были включены романсы пушкинской поры «Посвящение Пушкину» в исполнении народной артистки России, солистки Большого театра Ирины Долженко, студентов Академии музыкальной культуры имени Гнесиных, спектакль по мотивам сказок Пушкина в постановке уличного театра «Эскизы в пространстве» и «Онегин блюз» — ироническая драма по мотивам всемирно известного романа в стихах с участием джазмена Игоря Бутмана и актера Игоря Скляра.

Концерты

Второй фестивальный день стартовал в 10:00 6 июня на большой поляне усадьбы Захарово. В программу были включены выступления народных хоровых и фольклорных коллективов, игры пушкинского времени, хороводы, экскурсии, выставка работ художников и мастеров прикладного искусства, праздничная торговля.

Также на большой поляне состоялся праздничный концерт мастеров искусств с участием профессиональных ансамблей и солистов, детские театрально-музыкальные представления «Пушкин и дети», а также выступления поэтов и писателей у памятника А. С. Пушкину.