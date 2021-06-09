РИАМО - 9 июн. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в среду в рамках рабочей поездки проверил ход ремонта подъездов в доме №13 по улице Любы Новоселовой в Одинцове, всего в муниципалитете планируют отремонтировать до 1 августа 393 подъезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В доме №13 по улице Любы Новоселовой работы осуществляются в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». Из-за пандемии коронавируса в прошлом году реализация программы была приостановлена.

«У нас большой объем работ – уже 49 подъездов готовы полностью. В ближайшее время мы сдаем более 60 и из-за сжатых сроков перейдем на еженедельный контроль качества, чтобы не сорвать сдачу к 1 августа», – сказал Иванов.

Он уточнил, что в среду проверили работы в 4-подъездном доме №13 на бульваре Любы Новоселовой. Там ремонтируют входную группу, напольное покрытие, меняют почтовые ящики, окна, освещение и поручни.

«Все проверяем вместе с жителями, обязательно у нас работает технический надзор. Подрядчик также был сегодня вместе с нами на этом осмотре – определенные замечания, которые нужно будет обязательно исправить, уже высказаны. Конечно, мы будем жестко спрашивать по качеству – это у нас на первом месте», – добавил глава округа.

Также он напомнил, что с 1 июня на портале «Добродел» стартовало голосование по обустройству колясочных зон в местах демонтажа мусоропровода. Жители Одинцовского округа смогут отдать свой голос «За» или «Против» переназначения общедомового пространства.

Как отметил Иванов, инициатива создана с целью развивать культуру раздельного сбора мусора и исключить антисанитарию в подъездах.