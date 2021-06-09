РИАМО - 9 июн. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России запустят проект по реформированию работы российских военкоматов, сообщает Nation News.

Соответствующее заявление он сделал во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы», — сказал Шойгу.

Кроме того, глава оборонного ведомства предложил дать мероприятию старт, привести военкоматы в образцовый вид и сделать их современными.

Он отметил, что «военкоматы в армии подобны гардеробным в театрах».

После Шойгу предложил Рудени реализовать основные положения по реформированию работы военкоматов региона за год, на что губернатор выразил готовность выполнить реформу быстрее.

Ранее СМИ сообщали, что Шойгу устроил внеплановую проверку одного из московских военкоматов и остался недоволен отсутствием компьютеров у сотрудников.

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