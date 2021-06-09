РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы прошел профилактический квест «Вакцинация – 2021», сообщает управление по работе с молодежью администрации муниципалитета.

В квесте участвовали пять команд из Люберецкого техникума им. Ю.А.Гагарина и Российской таможенной академии. Ребята проходили испытания на тематических площадках, работу которых обеспечивали волонтеры-медики из Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа №2.

«Ребята узнали об особых «группах риска», подверженных заражению коронавирусом, продемонстрировали способы защиты и профилактики инфекции, вместе с волонтерами изучили симптоматику заболевания. Завершился квест флешмобом «Корона-вирус-корона, уходи с нашего района», - уточнили в управлении по работе с молодежью.

Участники и победители квеста награждены грамотами и ценными призами.

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