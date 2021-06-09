РИАМО - 9 июн. Профильные классы и дополнительные кружки, посвященные предпринимательской деятельности, появятся в 300 школах Подмосковья в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«С нового учебного года в 300 школах Подмосковья ребята во внеурочное время начнут изучать предпринимательство, из них в 200 школах планируется открыть профильные предпринимательские классы», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, на таких занятиях ученикам расскажут основы предпринимательской деятельности, научат разрабатывать собственные проекты и план по их реализации.
Зампред отметила, что задачу «переформатировать» дополнительное образование в школах региона поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего обращения.
Во внеурочную деятельность внедрили пять новых направлений: математика, скрэтч-программирование, Питон или Ява (Pithon или Java) , предпринимательская или финансовая грамотность, решение олимпиадных задач. Каклюгина подтвердила, что для этого будут привлекать новых педагогов.
Она заключила, что с сентября этот проект планируют расширить. На более массовый уровень программа должна выйти с 2022 года, когда задействуют около тысячи учебных заведений Подмосковья.
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