РИАМО - 9 июн. Профильные классы и дополнительные кружки, посвященные предпринимательской деятельности, появятся в 300 школах Подмосковья в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«С нового учебного года в 300 школах Подмосковья ребята во внеурочное время начнут изучать предпринимательство, из них в 200 школах планируется открыть профильные предпринимательские классы», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, на таких занятиях ученикам расскажут основы предпринимательской деятельности, научат разрабатывать собственные проекты и план по их реализации.

Зампред отметила, что задачу «переформатировать» дополнительное образование в школах региона поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего обращения.

Во внеурочную деятельность внедрили пять новых направлений: математика, скрэтч-программирование, Питон или Ява (Pithon или Java) , предпринимательская или финансовая грамотность, решение олимпиадных задач. Каклюгина подтвердила, что для этого будут привлекать новых педагогов.

«В почти 500 классах социально-экономического профиля уже были реализованы курсы по основам финансовой и предпринимательской грамотности. У ребят новые знания нашли большой отклик. Полученная информация пригодится в жизни каждому», – добавила Каклюгина.

Она заключила, что с сентября этот проект планируют расширить. На более массовый уровень программа должна выйти с 2022 года, когда задействуют около тысячи учебных заведений Подмосковья.

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