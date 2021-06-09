РИАМО - 9 июн. Суд постановил отправить 26-летнюю москвичку, которая убила двух своих маленьких детей, в психиатрическую больницу для оказания принудительной медицинской помощи, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Трагедия произошла 17 ноября 2020 года. Женщина в квартире на северо-востоке столицы задушила двоих своих детей 2015 и 2017 г.р.

Женщину судили по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних, заведомо для нее находящихся в беспомощном состоянии).

Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала мать лицом, нуждающимся в принудительном лечении.

В момент совершения убийства она не могла, как и не может сейчас, осознавать общественную опасность своих действий из-за психического расстройства.

Суд приговорил женщину к лечению в психиатрическом стационаре.