РИАМО - 9 июн. В текущем году в рамках реализации программы капремонта в Подмосковье отремонтировали 832 многоквартирных дома, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Почти треть плана 2021 года выполнена. Работы проходят в соответствии с графиком производства работ. К концу года будет капитально отремонтировано 3 044 дома», - сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

Работы в рамках региональной программы касаются ремонта фасадов, кровли, подвальных помещений, фундаментов, а также замены инженерных систем. Помимо прочего, во время капремонта устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов, проводится замена лифтового оборудования.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что во время 3-летнего плана капремонта планируется отремонтировать свыше 7,8 тыс. домов на сумму около 60 млрд рублей. Договоры перестанут действовать 30 декабря следующего года.

В Подмосковье реализуется наиболее масштабная программа по капремонту в РФ. В нее входит свыше 44 тыс. многоквартирных домов. Планы капремонта рассчитаны до 2049 года.

Для того, чтобы посмотреть на адресную программу ремонта в Подмосковье на текущий год, необходимо перейти по ссылке.

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