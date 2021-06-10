Сегодня Подмосковье может предложить множество развлечений как для взрослых, так и для детей. Обозреватель РИАМО подготовила подборку интересных парков аттракционов, в которые можно отправиться всей семьей.

«Небесная тропа»

Спортивно-развлекательный комплекс предлагает разные развлечения, объединяет которые одно — они оборудованы на высоте. В веревочном парке есть захватывающая переправа через озеро, подвесной батут, полоса препятствий и скалодром. Здесь можно заказать квест, устроить день рождения или корпоратив — парк предлагает аренду тентов, столиков и стульев.

Адрес: МО, Раменский городской округ, дачный поселок Кратово

Телефон: +7(926)786-54-36

Сайт: https://sky-tropa.ru

Стоимость: от 200 рублей

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«Чайлэнд»

Сеть семейных парков развлечений предусмотрела досуг для детей разного возраста. Малыши могут посетить развивающие комплексы, поиграть в песочницах с кинетическим песком, покататься на электромобилях или мягких каруселях, а также зайти в комнату с воздушными шарами. Дети постарше могут отправиться на многоуровневые батуты с арками и лабиринтами, прыгнуть с батута в поролоновую яму, сразиться в турнире по аэрохоккею, скатиться с тюбинговой горки в любое время года и многое другое.

Адрес: МО, городской округ Мытищи, Новомытищинский просп., Центральный парк

Телефон: +7(903)277-18-91

Сайт: https://chailand.ru

Стоимость: поездка на аттракционе — от 70 рублей

«Ква-ква парк»

Фото, сайт "Ква-ква парка"

Парк занимает 4200 квадратных метров, на которых разместились развлечения на воде и не только. На территории оборудовано более 20 зон, большая часть из них — аквааттракционы: крутые спуски с виражами и более спокойные горки, джакузи, водный симулятор течения бурной горной реки и другие. Для взрослых в парке работает спа-комплекс с бьюти-процедурами, саунами, бассейнами, турецкой баней и парилкой с вениками. В зоне пляжа работает ресторан и бар.

Адрес: МО, городской округ Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, XL Family Outlet

Телефон: +7(495)258-06-83

Сайт: https://kva-kva.ru

Стоимость: взрослый билет — от 1300 рублей, детский — от 800 рублей

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«Долина сказок»

Сайт парка "Долина сказок"

Парк предлагает юным и взрослым гостям окунуться в колоритную атмосферу русского народного фольклора и выбрать развлечения на свой вкус. Тут можно увидеть «говорящие» скульптуры героев сказок, былин и легенд, поиграть в прятки в волшебном замке, преодолеть полосу препятствий, расположенную на высоте, прокатиться на «тарзанке», а также на карусели с лошадками. Для малышей обустроен бассейн с шариками, качели, горки, батут.

Адрес: МО, Ленинский городской округ, поселок Совхоза имени Ленина

«Дикие белки»

Парк предлагает активный семейный отдых, с помощью которого можно улучшить уровень физической подготовки. На территории есть веревочный парк с препятствиями и домиками на деревьях, а также гигантские батуты. Среди других развлечений — стрельба из лука и бампербол. В парке работает зооуголок, где дети могут покормить козлят и телят. Зона отдыха включает гамаки, столики, беседки, место для барбекю. Здесь можно арендовать мангал, поэтому сюда стоит приезжать на целый день. Помните, что в дождливую погоду парк не работает. Точный график можно узнать по телефону.

Адрес: МО, городской округ Чехов, вблизи деревни Оксино

Телефон: +7(495)032-92-52

Сайт: https://labirint.dikie-belki.ru

Стоимость: билет для взрослых и детей старше четырех лет — 1300 рублей, для детей от двух до четырех лет — 900 рублей

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«Чудо-парк»

Развлечения, собранные на огромной территории парка, не дадут заскучать ни детям, ни взрослым. Здесь работают более 60 аттракционов, в том числе подвесные мосты, батуты, канатная дорога, сказочные городки, площадки для технического моделирования. Есть водоем для рыбалки, контактный зоопарк, площадки для игры в настольный теннис и волейбол, тир, мангальная зона. Беседки можно взять в аренду. По выходным в парке проходят мастер-классы и другие развлекательно-познавательные мероприятия.

Адрес: МО, Одинцовский городской округ, поселок Горки-10

Телефон: +7(495)727-11-66

Сайт: https://chudopark.kdpmc.ru/

Стоимость: от 250 рублей

«Веселые джунгли»

Если в парках под открытым небом веселье может подпортить плохая погода, то здесь ненастья можно не бояться. Парк аттракционов занимает огромную территорию — более 3500 квадратных метров — под крышей торгово-развлекательного центра. Дети старше года могут забраться на стилизованные под джунгли аттракционы, среди которых многоуровневый лабиринт, тюбинговая горка и скалодром с 18 дорожками разного уровня сложности. Такие развлечения помогут развить физические, интеллектуальные, эмоциональные и социальные навыки юных гостей. В парке можно арендовать одну из тематических комнат, чтобы отметить день рождения или организовать банкет.

Адрес: МО, городской округ Красногорск, ул. Знаменская, д. 5, ТРЦ «Июнь»

Телефон: +7(499)110-18-24

Сайт: https://funnyjungle.ru/

Стоимость: от 500 рублей

Материал подготовлен на основе открытых источников в интернете.