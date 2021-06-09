РИАМО - 9 июн. Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет предпринимателям большие займы для рефинансирования других кредитов под 3,5% годовых, сообщается на сайте правительства Московской области.

«В Подмосковье с каждым годом мы стараемся сделать более доступной финансовую поддержку для МСП региона: расширяются уже действующие программы, улучшаются условия по займам. Так, в рамках новой программы «Рефинансирование» индивидуальным предпринимателям и организациям предлагаются займы до пяти миллионов рублей на погашение взятых ранее «дорогих» банковских кредитов или займов микрофинансовых организаций», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Рефинансируемый кредит обязательно должен использоваться для бизнеса и иметь ставку не ниже 8% годовых, а также не иметь просрочек.

Глава подмосковного Мининвеста уточнила, что ставка 3,5% годовых действует для субъектов малого и среднего бизнеса производственной сферы, медицины, образования, сельского хозяйства, кафе и ресторанов, сферы услуг, гостиниц, а также женского и социального бизнеса. Для остальных предприятий рефинансирование предоставят под 4,5% годовых.

Деньги выдают на срок до трех лет под залог или обеспеченное поручительство. Подробнее ознакомиться с программами микрофинансирования можно на сайте фонда.

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