РИАМО - 9 июн. Сведения в отношении ООО «Мещерская акварель» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условия заключенного контракта на строительство очистных сооружений в военном городке Ногинск-4, сообщает пресс-служба управления ФАС по Подмосковью.

Сведения представила администрация городского округа Черноголовка. Ранее учреждение заключило с обществом контракт на проектно-изыскательские работы на строительство канализационных очистных сооружений по адресу: военный городок Ногинск-4, с. Макарово.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный срок.

По итогам рассмотрения дела антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Мещерская акварель» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

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