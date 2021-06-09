РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В городском округе Люберцы продолжается плановый ремонт автомобильных дорог, работы уже выполнили на 29 участках, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В текущем году в округе отремонтируем 36 автомобильных дорог. Работы уже выполнены по 29 адресам. Запланированный ремонт дорог в полном объеме завершим до 1 сентября», - пояснил Ружицкий.

Глава округа призвал жителей отправлять замечания или предложения по вопросам ремонта дорог на электронную почту: glava@lubreg.ru.