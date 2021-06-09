РИАМО - 9 июн. С наступлением выходных в столице станет меньше дождей, а воздух днем будет прогреваться плюс 22 — 27 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Осадки до конца текущей недели будут небольшими, они будут сопровождаться грозами. Ночью будет тепло, в среднем до плюс 15 градусов.

В четверг днем воздух прогреется до плюс 17-22 градусов. В пятницу потеплеет до плюс 24 градусов. В начале новой недели в столице снова ожидаются грозы.

Ранее жителям столицы не рекомендовали прятаться под деревьями во время грозы и внимательно следить за детьми на улице, не отпускать их от себя.

В среду с 13:30 до 23:00 в Москве пройдет местами сильный дождь, прогнозируется гроза с порывами ветра до 17 м/с.

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