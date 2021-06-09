РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Спортсмены из городского округа Люберцы завоевали 35 наград на турнире по боксу, посвященном памяти мастера спорта СССР Петроса Ачемяна, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР по боксу Петроса Ачемяна, прошел в Люберцах. В соревновании приняли участие больше 100 спортсменов из Москвы, Воскресенска, Королева, Лыткарина, Раменского. Честь городского округа защищали 50 боксеров из клуба «Спартак», они завоевали 35 медалей: 15 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

В комитете по физической культуре и спорту добавили, что подготовкой спортсменов, завоевавших награды, занимались тренеры Евгений Кацнельсон, Михаил Ратников, Николай Широков и Юрий Пономарев.