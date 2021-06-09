РИАМО - 9 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных рестораторов, кондитеров, поваров и пищевых технологов в честь профессионального праздника, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Награждение приурочили ко Дню московского ресторатора, который отмечается 7 июня начиная с 2018 года.

По сравнению с 2010 годом количество предприятий общественного питания в Москве выросло примерно в 2 раза. На данный момент в столице работают около 15 тыс. кафе, баров, ресторанов и закусочных, которые рассчитаны более чем на полмиллиона посетителей.

За январь-май 2021 года оборот предприятий ресторанной отрасли в Москве составил 147 млрд рублей, что на 46,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В связи с пандемией коронавируса столичное правительство реализовало комплекс мер, направленных на поддержку индустрии питания. Благодаря этому заведения общепита продолжили функционировать в непростых условиях. После улучшения эпидситуации рестораны и кафе стали постепенно возвращаться к привычному режиму работы.