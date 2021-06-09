РИАМО - 9 июн. Победителями международного архитектурного конкурса концепций для домов по программе реновации старого жилья в Москве «Облик реновации» стали 39 российских и зарубежных архитектурных бюро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Одним из ключевых принципов программы реновации является создание уникальных по своему облику кварталов. Мы стараемся сформировать индивидуальный архитектурный стиль, по которому жители смогут идентифицировать свой район, поэтому было решено провести архитектурный конкурс», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, участники показали множество качественных и интересных концепций, которые помогут сделать кварталы реновации особенными. Всего было предложено 92 концепции, из которых лучшими признали 52.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что благодаря конкурсу удается эффективно выбрать качественные архитектурные решения для знаковых городских площадок. Это нужно, чтобы сформировать качественную городскую среду и создать привлекательный облика жилой застройки в Москве.

«Конкурс завершен, результаты принесли огромный диапазон интересных решений, которые возможно реализовать за сравнительно небольшой бюджет. И я думаю, сами участники, среди которых есть как российские архитекторы, так и зарубежные звезды, получили хороший опыт. Всего мы отобрали 39 победителей, разработавших 52 концепции на 31 площадку проектирования», — сказал Кузнецов.

Он объяснил, что такие цифры большим размером некоторых площадок. Для разных домов или корпусов на одной площадке решили сделать дома в разных архитектурных решениях, чтобы сделать среду богаче и разнообразнее.

«Кварталы реновации обретут архитектурную индивидуальность, целостность, свое неповторимое лицо. Для этого будут максимально использованы средства фасадной пластики, качественные и современные материалы, благоустройство. Кстати, я уверен, что этот конкурс сыграет большую роль в масштабах всей Москвы, поскольку полученные решения сами по себе могут дать огромный толчок развитию качественной архитектуры в сегменте массовой застройки», – отметил Сергей Кузнецов.

В состав жюри вошли 32 эксперта: представители разных архитектурных школ, руководители крупных проектных организаций, представители общественности и власти. Они все согласны, что дома реновации должны быть красивыми. Жюри оценивало проекты по качеству, индивидуальности и вероятности реализовать их на деле.

Эксперты также оценивали: оригинальность, разнообразие фасадных решений, их направленность на формирование идентичности среды, включение в градостроительный контекст и сомасштабность человеку, а также устойчивость проектных предложений к адаптации к различным технологиям строительства, возможность тиражируемости проектного предложения и эффективность предложенного проекта с финансовой точки зрения.

Сергей Кузнецов сказал, что хочет, чтобы каждый район обладал собственными общими элементами архитектуры, которые стали бы его узнаваемой чертой. Конкурсанты знали это и выдали нужный результат в финале.

Ознакомиться с сами концепциями можно по ссылке. Создателем конкурса является Москомархитектура, а организацией занимался Институт Генплана Москвы.

На первом этапе конкурса жюри изучило 105 заявок из 17 стран мира. В процессе отбора всех претендентов разделили на подгруппы по критериям: опыт работы, релевантность портфолио, его стилистика и другие. Во второй этап конкурса вышли 54 команды. Между ними для проектирования разделили по 1-4 площадки из 31 предложенной.

Некоторые конкурсанты выполнили дополнительную задачу. Они предложили объединить стиль фасадных решений с благоустройством, малыми архитектурными формами и рисунком мощения, чтобы сформировать единую архитектурную среду в кварталах реновации.

Список команд победителей:

1. СПЕКТРУМ ДИАЛЕКТИКА + ATELIER PRO +HEADS GROUP

2. Citizenstudio + C+S Architects+Saga

3. «Гинзбург и Архитекторы»+ ODA+External Referens

4. «ЭталонПроект» + Citymakers + MODUL architectural bureau

5. ТПО «Прайд» (2 проекта)

6. «АИ-Архитектс»

7. Арт-группа «Камень»

8. KRNV architects + LDA Design (2 проекта)

9. Архитектурное Бюро ASADOV (2 проекта)

10. «Архитектурное бюро Т. Башкаева» (3 проекта)

11. Архитектурное бюро «22STUDIO»

12. «Проектное Бюро АПЕКС»

13. Nowadays / Architects of Invention / Unidraft

14. Проектное бюро «BADR5»

15. «ПРОЕКТ-2018» + Алексей Ильин

16. Wowhaus + Tony Fretton Architects

17. Архитектурное бюро «Остоженка» (3 проекта)

18. Архитектурное бюро «Оса»

19. «ХАЙЛАЙТ АРХИТЕКТУРА» + PETITDIDIERPRIOUX Architects (2 проекта)

20. «Моспроект-3»

21. Архитектурное бюро «А.Лен» (2 проекта)

22. НПО ЭПиС «Вектор»

23. Megabudka

24. «Моспроект-4»

25. Архитектурное бюро BUROMOSCOW

26. «МЛА+» (2 проекта)

27. «ПТАМ Виссарионова»

28. «ДиЭй Проджект»

29. Архитектурное бюро SPEECH

30. Архитектурная мастерская «Сергей Киселев и Партнеры» (2 проекта)

31. «Мастер’с План» (2 проекта)

32. ТПО «Резерв»

33. Архитектурная компания Progress

34. Архитектуриум / Dam&Partners Architecten

35. Архитектурная мастерская Кашириных

36. Архитекторы Заха Хадид + А-Проект.К

37. «Мастерская Архитектурных пространств» (MAParchitects)

38. «Яузапроект»

39. «ЮНК Проект»