РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Жители жилого комплекса «Люберцы» на несколько дней остались без горячей воды из-за внеплановых работ на газораспределительной системе, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Василий Власов.

«АО «Мособлгаз» для выполнения комплекса газоопасных внеплановых работ на объекте производственно-технологического комплекса газораспределительной системы по адресу: Москва, улица Суздальская, дом 1, с 10:00 9 июня до 10:00 11 июня произведена остановка ГРС «Новокосино». В связи с данными мероприятиями, на период остановки ГРС прекращен отбор газа котельной ООО «Самолет Энерго», обеспечивающей ЖК «Люберцы», - уточнил Власов.

Он добавил, что плановое отключение горячего водоснабжения на котельной ООО «Самолет Энерго» будет осуществлено с 19 июля по 2 августа.