РИАМО - 9 июн. Движение трамваев восстановили на Волоколамском шоссе в Москве после устранения технических неполадок, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Ранее на Волоколамском шоссе в районе улицы Панфилова по техническим причинам задерживались трамваи №№6, 15, 23, 28. Маршруты были временно изменены.
В настоящее время движение трамваев осуществляется в обычном режиме.
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