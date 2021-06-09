РИАМО - 9 июн. Движение трамваев восстановили на Волоколамском шоссе в Москве после устранения технических неполадок, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на Волоколамском шоссе в районе улицы Панфилова по техническим причинам задерживались трамваи №№6, 15, 23, 28. Маршруты были временно изменены.

В настоящее время движение трамваев осуществляется в обычном режиме.

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