РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий призвал жителей поучаствовать в голосовании по обустройству колясочных зон в местах демонтажа мусоропровода жилых домов, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Голосование проходит с 1 июня по 1 июля.

«Дорогие друзья! На портале «Добродел» проходит голосование по обустройству колясочных зон вместо мусоропроводов. Если вас не устраивает присутствие неприятного запаха в подъезде, вы привыкли сортировать отходы, для вас важны чистота и комфорт, то вам и вашим соседям необходимо оборудовать место для хранения колясок, велосипедов, санок и пр. Участвуйте в голосовании и решайте, как будет организовано ваше общедомовое пространство», - пояснил Ружицкий.

По итогам голосования будет сформирован список МКД. В этих домах проведут общие собрания собственников. Если жители выскажутся «за» обустройство колясочных зон, то в доме будут выполнены работы по демонтажу мусоропровода и обустройству зон для парковки колясок, велосипедов и других предметов ежедневного пользования.

Пройти опрос можно по ссылке.